La Ligue nationale a annoncé sur son site internet, mardi dernier, que la manche aller de la finale de la Coupe de la CAF entre le MO Béjaïa et le TP Mazembe aura lieu le 29 octobre à 20h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Une information qui a suscité des interrogations de la part des observateurs, mais surtout de la part des supporters du MOB qui n’ont pas compris cette désignation, d’autant plus que la CAF n’a rien communiqué, jusqu’à hier en début d’après-midi. Néanmoins, les supporters du MOB, qui ont appris l’information sur les réseaux sociaux, ont tenu à afficher leur refus que cette manche aller soit disputée au stade Tchaker de Blida, d’autant plus que le stade de l’Unité maghrébine répond aux normes exigées par la Confédération africaine concernant la programmation des matchs officiels. Cela dit, les fans, qui voient déjà leur équipe réussir un exploit, ne comptent pas lâcher prise et veulent protester afin que cette manche aller se joue à Béjaïa.

En attendant, les Crabes du MOB ne joueront pas ce week-end puisque la Ligue nationale a reculé la rencontre face au RC Relizane à mardi prochain (4 octobre), tandis que le match face au CRB se jouera samedi 8 octobre. Le staff technique du MOB, sous la houlette du coach Nasser Sendjak, a accordé trois jours de repos aux joueurs afin qu’ils puissent reprendre leurs forces avant de se remettre au travail dès demain pour se préparer pour la suite du parcours. Sur un autre volet, l’APW de Béjaïa vient d’accorder une récompense d’un milliard de centimes au club, en attendant celle des autorités locales après la promesse faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports.