MOB : Sendjak évoque la fatigue

Appelés à confirmer après leur qualification en Coupe de la CAF à l’occasion de la venue de la formation de DRB Tadjenanet dans le cadre de la seconde journée du championnat de Ligue 1, les Crabes du MO Béjaïa n’ont pas réussi à remporter leur premier succès à domicile, en concédant le nul qui n’est pas pour arranger leurs affaires.

Pourtant, après avoir été menés au score dès la première minute de la partie, les Béjaouis ont réussi à égaliser par Bencherifa qui a remis les pendules à l’heure à la fin de la première période. Mieux encore, les poulains de Sendjak ont réussi à inscrire un second but, mais ils se sont fait rattraper au score dans le temps additionnel, cédant ainsi deux précieux points.

Le premier responsable de la barre technique, à savoir Nasser Sendjak, a tenu à justifier ce faux pas par l’effet de la fatigue qui a influé sur le rendement de l’équipe, en déclarant à la fin du match : «Je pense que l’effet de la fatigue a influé sur notre rendement dans la mesure où nous avons fourni une belle prestation et qu’on aurait même pu l’emporter n’était la fatigue ; en plus, à mon avis le deuxième but était entaché d’un hors-jeu.

On aurait aimé débuter le championnat par une victoire à domicile, mais dommage que cela n’a pas été le cas. Néanmoins, on doit oublier ce faux pas et penser à l’avenir pour nous racheter lors des prochaines rencontres.» Sur un autre volet, une autre affaire vient d’éclater au MOB avec la non-qualification du milieu de terrain Bentayeb, qui a pourtant disputé les matches de la Coupe d’Afrique comme la saison dernière. Le staff technique a accordé trois jours de repos aux joueurs avant de reprendre les entraînements dès ce mercredi pour préparer le prochain déplacement à Constantine pour affronter le CSC dans le cadre de la 3e journée de la Ligue 1.