MOB : Rezki annonce sa démission

Le président du conseil de gestion du MO Béjaïa, Mustapha Rezki, a annoncé, hier lors d’une conférence de presse tenue au siège du CSA, qu’il est démissionnaire de la gestion des affaires du club. «J’ai décidé de démissionner de la gestion des affaires du club car il y a des personnes qui veulent s’imposer de n’importe quelle manière et aussi nuire au club.

Personnellement, je ne peux pas accepter cela», a-t-il déclaré. Le dirigeant mobiste s’est dit outré par l’attitude de certaines personnes au sein du club. «Nous avons réussi à mettre l’équipe sur les rails depuis que nous avons pris les choses en main, en procédant notamment au recrutement de nouveaux joueurs et un nouveau staff technique, comme nous avons effectué une bonne préparation avec deux stages effectués à Alger et en Tunisie. Nous avons également procédé à la régularisation des dettes du club à hauteur de 65%. Mais à mon étonnement, je constate que des personnes au sein du club agissent négativement et n’ont pas apprécié cela. Le problème a commencé lorsque ces gens-là ont voulu imposer l’entraîneur, chose que nous avons refusée. Devant une telle situation, j’ai décidé de me retirer et de laisser ma place aux gens qui veulent prendre la présidence. Ma décision est irrévocable car je ne peux plus supporter cela. Je vais même tenir une AG extraordinaire du CSA pour entériner ma démission de quitter la présidence du club amateur.» Il est à signaler que le staff technique, sous la houlette du coach Mustapha Biskri, a programmé une joute amicale aujourd’hui face à l’US Oued Amizour au stade de l’UMA.