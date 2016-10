Réagissez

L’euphorie de la qualification historique en finale de la Coupe de la CAF passée, les Crabes du MO Béjaïa vont renouer avec les matches de championnat dès ce soir avec la rencontre de mise à jour du calendrier face à la formation du RCR domiciliée au stade de l’Unité maghrébine.

Une rencontre qui s’annonce importante dans la mesure où les poulains du coach Nasser Sendjak doivent bien réagir et décrocher leur premier succès de la saison afin d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. N’ayant pas remporté le moindre succès jusque-là avec une défaite et un match nul, les Béjaouis doivent impérativement empocher les trois points pour quitter le bas du tableau. Cette rencontre est la première d’une série de trois matches en retard que les Béjaouis comptent bien négocier pour se replacer dans le classement général. D’ailleurs, les Crabes se sont bien préparés durant la semaine, les derniers réglages ayant été effectués par le coach Sendjak. Ce dernier a misé aussi sur le volet psychologique en demandant aux joueurs de ne pas tomber dans le piège de la facilité et d’éviter l’excès de confiance après l’euphorie de la qualification en finale de la Coupe de la CAF.

Cela dit, des changements sont attendus au niveau de l’équipe type, notamment en ce qui concerne le compartiment défensif où Lakhdari sera de retour, alors que le portier Daif va remplacer son coéquipier Rahmani qui se trouve avec la sélection nationale pour le match contre le Cameroun prévu dimanche prochain. Rahmani sera également absent face au CRB samedi prochain. A propos de cette rencontre face à la lanterne rouge, le RCR, le coach du MOB a déclaré : «Nous allons disputer un match important face au RCR que nous devrons impérativement remporter pour quitter la zone de turbulences et améliorer notre classement.

On tâchera d’engranger le maximum de points afin d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe, et ce, bien que nous soyons conscients que notre tâche ne sera pas facile.» A noter que l’effectif sera amoindri par l’absence de Bencherifa et Rahmani, alors que Messaâdia et Lakhdari seront de retour. Le RCR, quant à lui, sera amoindri des services de trois joueurs, à savoir Messaoudi, Zaïd et Hillel pour diverses raisons.