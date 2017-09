Réagissez

Le MO Béjaïa sera appelé à confirmer sa bonne santé en ce début de saison à l’occasion de son périlleux déplacement à El Eulma pour affronter le MCEE local dans le cadre de la 3e journée du championnat de Ligue 2. Le coach Biskri qui a repris du service hier tente de trouver la meilleure formule afin d’espérer enchaîner avec un autre succès en déplacement. L’entraîneur en question est appelé à composer sans son attaquant et capitaine Fawzi Rahal, suspendu par la Commission de discipline de la ligue nationale pour contestation de la décision de l’arbitre du match face au RC Kouba. La direction du club devrait procéder au versement de la prime du match remporté la semaine écoulée et ce, dans le but de motiver davantage les joueurs.