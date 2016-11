Réagissez

Le tirage au sort des 32es de finale de la coupe d’Algérie 2017 effectué, hier soir, à l’Ecole supérieure d’hôtellerie de Aïn Benian a donné lieu à un seul choc entre pensionnaires de la Ligue 1, avec le MOB qui accueillera le NAHD. Outre ce choc entre clubs de l’élite, ces 32es de finale programmées le 25 et 26 de ce mois nous offrent de belles affiches avec des confrontations entre équipes de Ligues 1 et 2, à l’image de MC Oran-MC El Eulma et CA Bordj Bou Arréridj-DRB Tadjenanet, mais aussi une belle affiche entre pensionnaires de L2 qui mettra aux prises deux sérieux prétendants à l’accession, en l’occurrence la JSM Béjaïa et l’USM Blida, en passant par le CRB Aïn Fekroun qui accueillera l’ASM Oran. Le tenant du titre, le Mouloudia d’Alger, entamera quant à lui son aventure dans l’épreuve populaire en accueillant l’OM Arzew, pensionnaire de la DNA.