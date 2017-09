MOB : Les satisfactions de Biskri

Réagissez

Pour leur premier déplacement de la saison, les joueurs du MO Béjaïa ont arraché un précieux succès avant-hier devant le RC Kouba en s’imposant sur le score de 1-0, grâce à la seule réalisation de Salhi en seconde période.

Une victoire importante pour les poulains du coach Mustapha Biskri qui viennent de se ressaisir de leur faux pas concédé lors de la première journée devant l’ASMO. Ayant fait le déplacement à Alger avec l’unique objectif de réussir le meilleur résultat possible, voilà que les camarades de Rahal ont même eu un bon rendement et ce, en se procurant plusieurs occasions de but. Le score aurait pu être plus lourd si les Béjaouis avaient exploité les nombreuses occasions créées durant le match. A cet effet, il faut noter que le portier du RC Kouba, Slimani, s’est illustré de fort belle manière en arrêtant pas moins de cinq buts tout faits, dont un penalty de l’attaquant Noubli. Le coach Biskri a déclaré à la fin de la rencontre : «Nous avons arraché un bon résultat qui nous permettra d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe et de réussir notre objectif. Nous avons eu un bon rendement puisqu’on s’est procuré beaucoup d’occasions de but. On aurait pu même revenir avec un score lourd si nous avions bien exploité toutes les occasions créées. Ce qui demeure une bonne opération pour nous». Les Crabes seront appelés à reprendre le chemin des entraînements aujourd’hui pour préparer l’autre déplacement à El Eulma ce week-end.