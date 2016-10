Réagissez

Le MOB n’a pas profité de la venue du RC Relizane, avant-hier, pour le compte de la mise à jour du calendrier (6e journée), pour amorcer le déclic et décrocher son premier succès de la saison puisque le club de Béjaïa s’est incliné sur le score de 0 à 1 grâce à la seule réalisation de Benayad (77’) qui a permis à son équipe d’empocher trois points.

Les Béjaouis ont été méconnaissables dans un match où il fallait être présent pour glaner les trois points afin d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. Cela dit, les poulains de l’entraîneur du RC Relizane, le Tunisien Bouakez, ont été plus volontaires en se permettant de souffler pour l’avenir.

Le coach du MOB, Sendjak, a déclaré à la fin du match : «Franchement, on a misé sur un succès afin de remonter dans le classement et décrocher notre première victoire de la saison, mais, dommage, nous n’avons pas été dans notre jeu puisque les joueurs semblent toujours sous l’effet de la qualification arrachée en Coupe de la CAF. Cela dit, c’est toujours difficile de retrouver la compétition locale mais on doit penser à l’avenir car cette défaite n’arrange pas nos affaires.

On doit réagir lors des prochaines rencontres.» Les Béjaouis auront l’occasion de se ressaisir (encore) ce samedi à l’occasion de la réception de CR Belouizdad dans le cadre de la mise à jour de la quatrième journée. Par ailleurs, l’attaquant du RCR, Benayad, a inscrit son quatrième but de la saison et rejoint ainsi Meghni (CSC) à la tête des meilleurs buteurs du championnat.