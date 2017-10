MOB : Les Crabes sous pression

Réagissez

Après deux matches sans victoire avec un faux pas à domicile face au RC Relizane, les Crabes du MO Béjaïa se retrouvent désormais sous pression avant le déplacement à Aïn Fekroun demain pour affronter l’équipe locale dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 2.

Le calme est revenu tout de même au sein de la formation du MOB après que le coach Biskri est revenu sur sa décision de démissionner. Biskri a été convaincu par les dirigeants de poursuivre sa mission. Le technicien algérois était présent hier à la séance d’entraînement effectuée au niveau du stade de l’UMA où l’équipe prépare sereinement le rendez-vous de demain face au CRB Aïn Fekroun où un résultat positif s’impose afin de chasser le doute et disputer les prochaines sorties dans de bonnes conditions. Le staff technique a profité des dernières séances d’entraînement pour procéder aux derniers réglages et mobiliser ses troupes pour se ressaisir afin de reprendre confiance et bien aborder le match derby qui aura lieu le 7 novembre prochain. Les Béjaouis se déplaceront aujourd’hui à Aïn Fekroun où l’effectif devrait connaître le retour de Boucherit qui a raté le dernier match pour des raisons disciplinaires.