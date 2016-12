MOB : Les Crabes sans coach

Réagissez

Finalement, le technicien algérois Youcef Bouzidi ne poursuivra pas sa mission à la tête de la barre technique du MO Béjaïa.

En effet, ayant boudé les entraînements depuis quelques jours en raison d’un différend survenu sur le plan financier, voilà que Bouzidi a décidé de quitter la barre technique du club après avoir constaté que la situation ne s’améliore pas. Au flou qui entoure l’avenir du club, s’ajoute le fait que les dirigeants n’ont pas respecté l’accord qu’il a conclu avec eux lorsqu’il a décidé de prendre les rênes de la barre technique. Face à une telle situation, l’ex-coach du NAHD a décidé de se retirer dans le calme.

Les dirigeants qui l’ont rencontré hier n’ont pas réussi à le convaincre, puisqu’il a maintenu sa décision de partir. Cela dit, Bouzidi était présent hier au stade Boumezrag de Chlef pour superviser la formation de l’ASO, où il devrait s’engager pour la suite de la saison, après que l’autre technicien, Younès Ifticène, ait quitté la barre technique de l’ASO pour rejoindre la JSMB.

Les dirigeants du MOB se sont déjà mis à la recherche d’un entraîneur et Amrani est pressenti pour faire son come-back. On attend plus d’éclaircissements dans les prochaines heures.