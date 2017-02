Réagissez

Rien ne va plus pour la formation du MO Béjaïa qui vient de concéder une nouvelle défaite en dehors de ses bases en s’inclinant devant le CR Belouizdad (jeudi) sur le score de 3-0.

Une défaite qui n’est pas faite pour arranger les affaires du club qui voit déjà sa situation se compliquer davantage dans le bas du tableau, où la tâche est devenue délicate pour réussir l’objectif tracé, qui demeure le maintien en Ligue 1. Ayant fait le déplacement à Alger avec l’unique objectif de repartir avec le meilleur résultat possible, les camarades du capitaine Yaya ont encore déçu par leur rendement face aux

belouizdadis en commettant beaucoup d’erreurs qui leur ont coûté une lourde défaite. Le score aurait pu être encore plus lourd.

Le premier responsable de la barre technique, Mohamed Henkouche, était très déçu à la fin du match surtout que le rendement de son équipe n’a pas été à la hauteur. «C’est une défaite amère, car on ne s’attendait pas à cela, d’autant plus qu’on s’est bien préparés durant la semaine. On n’a pas été présents sur le terrain en laissant l’initiative à l’équipe adverse. Mes joueurs n’ont pas appliqué les consignes et ce résultat n’arrange pas nos affaires à l’avenir. Si on continue comme ça, l’équipe se dirige tout droit vers la Ligue 2.» Les dirigeants ne comptent pas rester les bras croisés en comptant prendre certaines mesures. Une réunion avec le coach et les joueurs est prévue pour chercher les raisons de ce revers. La reprise des entraînements est fixée pour aujourd’hui afin de préparer le rendez-vous de ce mardi face à l’USM Alger comptant pour la mise à jour du calendrier.