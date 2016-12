Réagissez

Voulant fuir la pression et assurer une bonne préparation pour la rencontre de demain face au MC Alger, le MOB a rallié hier la ville de Sétif où se déroulera le match.

Le staff technique, sous la houlette du nouveau coach Youcef Bouzidi, insiste sur le volet psychologique en demandant aux joueurs de se montrer à la hauteur et de fournir des efforts supplémentaires pour empocher les trois points afin de ne pas se laisser distancer. La place que le club occupe actuellement au classement est très inquiétante, a reconnu le coach Bouzidi. Néanmoins, la réaction de son équipe en seconde période face à l’ESS semble avoir donné des satisfactions au technicien, qui a déclaré à la fin du match : «Je crois que la réaction des joueurs en seconde période — ils ont inscrit deux buts — est un bon signe pour nous, bien que nous devrions travailler davantage pour corriger nos erreurs dans l’espoir de remonter la pente. Les matches restants seront importants et on doit faire le plein.» Pour cette rencontre face au Doyen, le staff technique du MOB bénéficiera des services de certains éléments, des changements sont déjà prévus dans l’équipe-type afin de donner du sang neuf au groupe et arracher les trois points de la victoire.