MOB : Les Crabes à pied d’œuvre à Lubumbashi

C’est jeudi dernier que les Crabes du MO Béjaïa ont rallié la ville de Lubumbashi dans la République démocratique du Congo, et ce, en prévision de la manche retour de la finale de la Coupe de la CAF prévue demain face au Tout Puissant Mazembe, dans un match qui ne s’annonce pas facile.

En effet, les Béjaouis se sont déplacés dans un avion spécial affrété par la Fédération algérienne de football (FAF) avec une délégation de 38 personnes, dont le président de la Ligue de football professionnelle (LFP) Mahfoud Kerbadj et un membre du bureau fédéral. En plus des 18 éléments concernés par le match, les autres joueurs qui ne pourront pas prendre part à la rencontre pour diverses raisons sont également du voyage. Néanmoins, la délégation béjaouie a enregistré la défaillance de l’attaquant Touati qui n’a pas fait le déplacement pour des raisons non connues pour l’instant.

Ce qui a irrité son entraîneur, Nasser Sendjak, d’autant plus qu’il aura déjà à se passer des services de deux éléments, en l’occurrence Benmelouka et Lakhdari, sous le coup de suspension. Les Béjaouis sont logés à l’hôtel de Big Five qui offre toutes les commodités et les moyens de récupération, ce qui a beaucoup soulagé les joueurs et le staff technique. En somme, les Crabes sont concentrés au maximum sur ce match. Ils se sont fixés comme seul objectif, renverser la situation et revenir à Béjaïa avec le trophée. Rahmani et ses coéquipiers auront à effectuer une dernière séance d’entraînement aujourd’hui à l’heure du match (15h30 heure locale), durant laquelle le coach Sendjak procédera aux derniers réglages. La réunion technique est prévue aujourd’hui à partir de 19h. Enfin, les actionnaires du MOB, qui ont tenu une conférence de presse jeudi dernier, ont décidé de porter plainte contre le président Attia pour diffamation, injures et insultes envers leurs personnes.