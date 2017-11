MOB : Les Béjaouis retrouvent le podium

Réagissez

Les Crabes du MO Béjaïa n’ont pas laissé filer l’occasion de recevoir la formation de l’ASO Chlef au stade de l’UMA pour renouer avec le succès et ce, en s’imposant de fort belle manière sur le score de 3 à 1, grâce au doublé de Belkacemi et à la réalisation de Salhi. Etant déjà dans l’obligation de bien réagir pour éviter de se retrouver dans une situation difficile, les Béjaouis ont abordé la partie en exerçant un grand pressing qui a donné ses résultats avec deux buts inscrits en première période. Cela dit, alors qu’ils ont mal géré leur avance en seconde période permettant à l’ASO de réduire la marque, les poulains du coach Mustapha Biskri ont scellé le sort de la partie à dix minutes de la fin du match par Belkacemi. L’entraîneur du MOB était heureux à la fin du match, d’autant plus qu’en face, c’est une équipe chélifienne invaincue qui s’est déplacée à Béjaïa avec l’intention de préserver son invincibilité. Il dira à ce propos: «Je crois que nous avons réalisé une bonne opération en s’imposant dans cette rencontre et ce, bien que cela a été difficile dans la mesure où l’adversaire du jour nous a créé quelques difficultés. Néanmoins, les joueurs ont bien assuré leur mission sur le terrain où ils ont fait preuve de grande détermination pour décrocher ce succès qui nous a permis de remonter sur le podium et d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe». Cela dit, les Béjaouis seront appelés à reprendre le chemin des entraînements dès demain lundi pour préparer le rendez-vous de samedi prochain face à l’OS El Kseur dans le cadre du dernier tour régional de la coupe d’Algérie, dernière étape avant le tour national et les 32es de finale. Ce derby est programmé au stade Larbi Touati à Amizour.