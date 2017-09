Réagissez

Le MO Béjaïa continue d’enchaîner les bons résultats depuis le début de saison, et ce, en s’imposant vendredi dernier à domicile devant la formation de l’A Bou Saâda sur le score d’un but à zéro grâce à la seule réalisation de Boucherit en première période sur penalty. Un but qui a permis aux Béjaouis de réussir un troisième succès consécutif et de remonter sur le podium en occupant la troisième place au classement avec dix points, avec deux longueurs de retard sur les deux leaders, à savoir l’AS Aïn M’lila et la JSM Skikda. Le coach du MOB, Mustapha Biskri, s’est montré heureux à la fin du match en déclarant : «Je crois que c’est un succès précieux pour nous dans la mesure où il nous a permis de confirmer notre bonne santé et de poursuivre notre belle série de bons résultats. D’ailleurs, cela n’a pas été facile pour nous dans la mesure où nous avons affronté une solide équipe de l’ABS qui nous a créé beaucoup de difficultés. Il faut dire que nous aurions pu inscrire plus d’un but si nous avions bien exploité les occasions créées, mais voilà, cela n’a pas été le cas. Cela dit, ce succès est très bénéfique et va nous motiver pour l’avenir». Il faut signaler que les joueurs ont été récompensés par le versement des primes des deux matches remportés devant le RC Kouba et le MC El Eulma.