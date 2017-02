MOB : Les Béjaouis accusent l’arbitrage

Réagissez

Les Crabes ont concédé une nouvelle défaite jeudi dernier au stade Zougari Tahar, à Relizane, face au RCR local sur le score de 1-0 ; but inscrit par le capitaine Zidane sur penalty à la 34’.

Une défaite qui vient compliquer la tâche des Béjaouis qui se trouvent de plus en plus menacés par la relégation. Occupant la dernière place du classement avec 13 points au compteur, les poulains de Boussaâda étaient contraints de réagir pour renouer avec les victoires et conserver leurs chances intactes pour le maintien.

En vain, la mauvaise série se poursuit pour les camarades de Yaya qui se trouvent à sept longueurs de la première équipe non concernée par la relégation. Les dirigeants, le staff technique ainsi que les joueurs n’ont pas tardé à pointer du doigt l’arbitre Aouina, accusé d’être l’un des responsables de ce revers avec ses décisions qui ont «beaucoup favorisé» l’adversaire. C’est l’avis même du joueur Benmelouka qui a déclaré à la fin du match : «Nous sommes venus pour obtenir un bon résultat. Nous avons livré une belle prestation, nous nous sommes procurés beaucoup d’occasions de but, mais l’arbitrage nous a joué un mauvais tour en favorisant l’équipe adverse par ses interventions qui nous ont beaucoup handicapés.»

La direction du MOB compte même adresser un rapport à la Ligue et à la CFA dans les prochains jours. Avec deux matchs de retard, les Béjaouis doivent réussir l’exploit de faire le plein pour éviter le purgatoire. La reprise est fixée pour aujourd’hui afin de se préparer pour le derby face à la JSK, prévu jeudi prochain à huis clos au stade de l’UMA.