MOB : Le derby kabyle à huis clos !

Réagissez

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a finalement décidé d’infliger deux matches à huis clos et une amende de dix millions de centimes, et ce, suite aux incidents qui ont émaillé la dernière rencontre face à l’USM Alger, disputée la semaine dernière, dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Après examen des pièces versées dans le dossier, notamment le rapport des officiels ainsi que les services de sécurité et ceux de la direction du stade, la Ligue s’est contentée d’une sanction de deux matches à huis clos. Une décision qui soulage les inconditionnels du club ainsi que les dirigeants, d’autant que les observateurs avaient présagé une lourde sanction suite aux graves incidents qui se sont produits à la fin du match. De ce fait, les deux prochaines rencontres à domicile face à l’O Médéa (mise à jour), et le derby de la Kabylie face à la JSK se joueront en l’absence du public. Sur un autre volet, les Crabes du MOB se déplaceront aujourd’hui à Chlef où ils effectueront une séance d’entraînement avant de rallier demain, jeudi, la ville de Relizane pour affronter le RCR pour le compte de la 21e journée du championnat de ligue 1.