MOB - JSMB : Un derby palpitant !

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa vibrera, aujourd’hui à partir de 16h, au rythme d’une chaude empoignade qui mettra aux prises les deux clubs de la ville de Béjaïa, le MOB et la JSMB, dans le cadre de la 10e journée du championnat de Ligue 2. Une rencontre qui s’annonce importante pour les deux formations qui veulent empocher les trois points de la victoire pour espérer rester dans le haut du tableau et terminer cette phase aller dans une position honorable. En effet, les Mobistes, qui restent sur trois matchs sans succès en championnat, ne comptent pas laisser filer cette opportunité d’évoluer à domicile et devant leur rival de toujours pour renouer avec le succès et entamer un nouveau départ. Le coach Biskri mise sur la détermination des joueurs pour éviter de quitter le podium. Avec une longueur d’avance sur leurs adversaires du jour, les Crabes n’auront pas le droit à l’erreur et doivent impérativement empocher les trois points pour retrouver la confiance. Biskri croit d’ailleurs en son groupe : «C’est un match important pour les deux équipes dans la course pour le haut du tableau, en plus de son cachet derby, que chaque équipe voudra remporter.

De notre côté, on n’a pas d’autre choix que de gagner. On est conscients de ce qui nous attend et on a des arguments à faire valoir pour reprendre la belle série en championnat.»

Les Vert et Rouge de la JSMB, quant à eux, visent le podium et cela passe par un succès devant le MOB. Après trois succès consécutifs, les poulains de Zeghdoud affichent une grande détermination pour maintenir la belle série et aller jusqu’au bout de leur objectif. L’entraîneur Mounir Zeghdoud a bien préparé ses troupes en insistant sur le volet psychologique. Il a affirmé à propos de ce match : «C’est un match important pour les deux équipes mais pas décisif. On s’est bien préparé et on compte maintenir notre belle série le plus longtemps possible. On vise à améliorer notre classement et cela passe par un bon résultat.» Sur le plan effectif, le MOB bénéficiera du retour de Bencherif et Mamar Youcef, alors que la JSMB sera privée des services de Hadjidj et Djeribia pour cause de blessure.

Le match sera officié par l’arbitre international Mustapha Ghorbal, assisté de Ayad et Araf.