MOB – JSMB : Béjaïa retient son souffle

Réagissez

Appelé à se disputer ce mardi dans le cadre de la 10e journée du championnat, le derby qui opposera le MOB et la JSMB suscite déjà beaucoup d’intérêt d’autant plus que les deux formations affichent un bon visage en ce début de saison où un point sépare les deux voisins puisque le MOB (3e, 18 points) et la JSMB (5e, 17 points) se trouvent sur la bonne voie pour jouer à fond la carte de l’accession. En effet, les deux équipes ont disputé des matches de coupe à l’occasion du déroulement du 3e tour de la coupe d’Algérie, respectivement contre le WR Bordj Menaiel et l’ES Ben Aknoun.

Cela dit, il est attendu que les préparatifs du derby débutent aujourd’hui pour les deux clubs de la ville, alors que les supporters ont déjà annoncé la couleur. Ils se préparent en effet pour venir en masse au stade afin de soutenir leurs équipes favorites. En prévision de ce rendez-vous, les services de sécurité de la wilaya de Béjaïa ont d’ailleurs organisé une rencontre de sensibilisation jeudi dernier au siège de la sûreté en invitant les représentants des deux galeries et les dirigeants afin que le match se déroule dans le fair-play et sans incident.

En marge de cette rencontre, le chef de la sûreté a fait savoir qu’aucun dispositif sécuritaire spécial n’était mobilisé pour ce derby, considérant que ce sera une rencontre entre deux clubs frères où le fair-play doit l’emporter. Sur le plan de la billetterie, on a appris que la JSMB en sa qualifié de club visiteur aurait droit à 4000 billets seulement, tandis que les Mobistes devraient en avoir au moins 8000. La vente des tickets pour l’entrée au stade est prévue pour le jour du match.