MOB - JSK : Un derby pour la survie

Le MOB et la JSK s’affronteront demain, vendredi, dans un match de la survie, et ce, en l’absence du public au niveau de stade de l’Unité maghrébine pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1.

Tenus en échec lors de la précédente journée respectivement par le RCR et la JSS, les Crabes du MOB et les Canaris de la JSK n’auront pas le droit à l’erreur puisque le perdant pourrait déjà mettre un pied en Ligue 2. Le MOB, qui occupe la dernière place avec 13 points, n’aura pas d’autre choix que de gagner pour continuer à espérer.

L’attaquant Rahal est conscient de l’importance de ce match : «Vu notre situation, je crois que nous n’aurons pas le droit à l’erreur. On doit empocher les trois points pour continuer à espérer et éviter de rendre les armes à ce stade de la compétition. On est conscients de ce qui nous attend et décidés à relever le défi.»

Pour ce derby, le MOB sera amoindri par l’absence de Sidibé et Benali (suspendus), alors que Boucherit est de retour. De son côté, l’actuel entraîneur de la JSK, Mourad Rahmouni, qui connaît bien le MOB, compte profiter des points faibles des Béjaouis pour revenir avec une victoire et permettre à son équipe de conserver ses chances de maintien. «C’est un match où un bon résultat demeure impératif. On a bien préparé le derby et on s’attend à une bonne réaction de la part des joueurs», a déclaré Rahmouni.