Les Crabes vont renouer avec la compétition officielle à l’occasion de cette rencontre importante face au CS Constantine dans le cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1.

Occupant la dernière place au classement avec 11 points seulement, les béjaouis n’ont d’autre alternative que de s’imposer cet après-midi devant les constantinois pour espérer conserver leurs chances intactes de maintien. D’ailleurs, le coach Mohamed Henkouche a bien profité de la trêve hivernale pour assurer une bonne préparation et recharger les batteries de son équipe avec un stage de dix jours à Aïn Témouchent, qui a été une occasion pour avoir une meilleure idée sur le groupe. A propos de cette rencontre, le technicien en question dira : «Nous allons disputer un match difficile face à une équipe du CSC qui vise le même objectif et qui se déplacera à Béjaïa pour réussir le meilleur résultat possible. Pour ce qui nous concerne, nous allons évoluer devant notre public et sur notre terrain et on n’aura pas droit à l’erreur étant donné que nous sommes dans l’obligation de bien négocier toutes les rencontres lors de cette phase retour.» Cette rencontre s’annonce comme le rendez-vous des retrouvailles puisque pas moins de trois joueurs mobistes, à savoir Cheklam, Messaâdia et Boulemdaïs, auront à affronter leur ancienne équipe cet après-midi et ils sont décidés à défendre à fond les couleurs du MOB. De son côté, l’actuel entraîneur du CSC, Amrani, ne sera pas dépaysé puisqu’il a déjà exercé au MOB durant trois saisons et il connaît bien cette équipe. Il est à signaler que le MOB sera amoindri par les services de Boucherit pour manque de compétition et Ferhat (blessé).