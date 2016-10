Réagissez

Le MOB disputera cet après-midi (17h) son deuxième match en retard (4e journée), en l’espace de quatre jours, face au CR Belouizdad.

Une rencontre qui revêt une grande importance pour les capés de Sendjak dans la mesure où une victoire demeure plus qu’impérative pour chasser le doute et éviter la crise. Battus mardi dernier par le RC Relizane sur le score de 0 à 1, les camarades du capitaine Ferhat n’auront pas le droit à un autre faux pas, surtout qu’ils occupent l’avant-dernière place au classement avec deux points dans leur escarcelle. Les supporters, mécontents de la défaite devant le RCR, exigent une bonne réaction cet après-midi face aux Algérois. La préparation s’est déroulée dans un climat morose après cette défaite inattendue.

De son côté, le coach Nasser Sendjak a tenu à remobiliser ses troupes en demandant aux joueurs d’oublier la défaite face au RCR et se concentrer uniquement sur ce match face aux Belouizdadis. «Ça sera un match difficile dans la mesure où nous aurons affaire à une équipe du CRB qui reste sur une victoire à l’extérieur et qui viendra motivée. Pour ce qui nous concerne, nous n’avons pas droit à l’erreur puisqu’on évoluera chez nous et nous devons aller chercher ce premier succès de la saison coûte que coûte pour nous libérer et aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe», dira l’entraîneur des Crabes.

L’effectif sera amoindri par l’absence de trois éléments, à savoir Messaâdia et Bencherifa (blessés) et Rahmani (EN).

Dans un autre registre, l’équipe du MOB sera à Lubumbashi le 4 novembre prochain en prévision de la manche retour de la finale de la Coupe de la CAF avec une délégation de 32 personnes dont 19 joueurs. Le retour est prévu pour le 7 du même mois. La direction du club a demandé à la CAF de pouvoir jouer avec le sponsor Aigle Azur à la place de l’ECI et l’instance africaine a accepté. Enfin, le président Attia compte formuler un recours à la FIFA pour s’opposer à la qualification de l’attaquant sénégalais N’Doye au sein du club tunisien du CS Sfax.