MOB : Biskri satisfait de la préparation

Le second stage des Crabes, qui se déroule à Alger, après celui effectué en Tunisie, se terminera demain.

Le coach Mustapha Biskri a affiché de la satisfaction quant à la préparation effectuée par son équipe jusqu’à présent, avec notamment une bonne réaction de la part de ses joueurs. «La préparation se poursuit dans de bonnes conditions et l’équipe a déjà affiché un bon visage lors des rencontres disputées jusqu’à présent. De ce fait, on compte profiter pleinement pour assurer une bonne aptitude pour la nouvelle saison et être au rendez-vous pour l’entame du championnat», a-t-il indiqué au sujet de la préparation.

Les dirigeants du MOB n’ont rien laissé au hasard puisqu’ils ont procédé récemment à la régularisation de la situation financière des joueurs, et ce, dans le but de les mettre dans de meilleurs conditions et espérer entamer la saison en force afin de retrouver l’élite à la fin de la saison, souhait des nombreux fans. Ainsi, à dix jours seulement de la reprise de la compétition officielle, le club tente de se préparer au mieux afin d’être au rendez-vous. En effet, le club de Béjaïa a connu un remaniement durant cette période estivale avec l’arrivée de dix nouveaux éléments, à savoir Bencherif, Meddour, Laraba, Boulediab, Maamar, Herida, Nezouani, Noubli, Soltani, Kadri. Soit un renfort de qualité appuyé par un staff technique expérimenté, à sa tête l’entraîneur Mustapha Biskri, qui compte relever le défi avec cette première expérience avec le MOB et de jouer à fond la carte de l’accession, d’autant plus que les Béjaouis ne vont pas se contenter des rôles secondaires.

C’est ce que nous a déclaré le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki. «Nous avons procédé au renforcement de l’équipe avec l’arrivée de nouveaux éléments, et ce, en touchant à tous les compartiments afin d’espérer jouer à fond la carte de l’accession. D’ailleurs, nous pensons que nous avons touché à tout et, avec cette préparation, nous espérons être au rendez-vous et à la hauteur des attentes pour la nouvelle saison», a précisé Mustapha Rezki à ce propos.