Réagissez

Les Crabes, qui recevaient la formation de l’ASM Oran pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2, se sont contentés d’un match nul (0-0) sur leur propre terrain malgré les nombreuses occasions qui se sont présentées à eux. Un résultat qui a engendré une grande déception chez les fans, mais aussi les dirigeants et le staff technique qui ont pointé du doigt l’arbitrage.

A ce propos, le coach Biskri a déclaré à la fin du match : «C’est un nul décevant, car on avait misé sur les trois points de la victoire, mais dommage. L’efficacité nous a fait défaut, puisqu’on s’est procuré beaucoup d’occasions durant le match. Toutefois, il faut dire que certaines décisions arbitrales ont faussé la partie, étant donné que l’arbitre n’a pas protégé nos joueurs devant l’adversaire. Ce résultat ne va pas influer sur nous, car on va tenter de bien réagir à l’avenir pour espérer se racheter et surtout de corriger nos erreurs pour avoir un meilleur rendement.»

Sur un autre volet, les Béjaouis reprendront le chemin des entraînements aujourd’hui pour se préparer pour la suite du parcours avec, notamment, cette trêve qui sera observée ce week-end et qui sera une occasion pour corriger les lacunes.