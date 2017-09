Réagissez

A l’approche de la rencontre face au RC Kouba comptant pour la 2e journée du championnat de Ligue 2, le MO Béjaïa continue de se préparer dans la sérénité dans l’espoir de réussir le meilleur résultat possible. Le staff technique ainsi que les joueurs se trouvent désormais sous pression après le match nul concédé devant l’ASM Oran lors de la première journée, puisque les supporters et les dirigeants s’attendent à une bonne réaction pour espérer se racheter et reprendre confiance en prévision de la suite du parcours. Le staff technique tente actuellement de combler les lacunes et de trouver la meilleure formule qui permettra à son équipe de bien réagir et de revenir avec le meilleur résultat possible afin de se motiver encore davantage pour la suite du parcours. D’ailleurs, nous avons constaté une bonne ambiance au sein du groupe où Biskri a tenu à miser sur le volet psychologique en demandant aux joueurs d’oublier le dernier match et de se concentrer uniquement sur ce rendez-vous face au RCK, en leur exigeant de fournir beaucoup d’efforts. L’attaquant Noubli a déclaré à propos de cette rencontre : «ça sera un match difficile étant donné que nous allons affronter un nouveau promu qui cherche son premier succès à domicile. On doit être à la hauteur et prendre les choses très au sérieux pour éviter une mauvaise surprise.» La direction du club s’est réunie avec les joueurs et le staff pour leur demander une meilleure réaction.