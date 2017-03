Réagissez

Stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa

Arbitres : Boukouassa, Bounoua, Tazrout

Averts : Lakhdari (MOB), Mebarki (JSK)

Buts : Belkacemi 56’, Benmelouka 67’, Berchiche 87’ csc (MOB)

MOB : Rahmani, Khadir, Cheklam, Benmelouka, Lakhdari, Bouchama, Bentayeb (Baâouali 80’), Athmani (Salhi 63’), Rahal, Yaya (Belkacemi 27’), Messaâdia

Entr. : Boussaâdia

JSK : Asselah, Guemroud, Ferhani, Redouani, Berchiche, Djerrar, Raieh, Izerkouf (Baiteche 76’), Medjkane (Zerguine 60’), Mebarki (Aiboud 69’), Benaldjia

Entr. : Rahmouni-Moussouni

Dans le cadre du derby kabyle, les Béjaouis n’ont pas raté l’occasion lors de cette journée pour prendre le dessus sur la bande du duo Rahmouni-Moussouni par un score de trois à zéro et reprendre, ainsi espoir de se maintenir en L1. Les joueurs du MOB ont livré une première période moyenne en se procurant trois occasions franches de scorer par Khadir (9’), Yaya (12’) et Messaadia (22’). Ils auraient pu prendre l’avantage n’était-ce le manque de concentration.

En face, les Canaris avaient une seule opportunité avec un tir de Mebarki (36’) renvoyé par le gardien Rahmani. De retour des vestiaires, les locaux vont gagner en confiance et c’est ainsi que l’attaquant Belkacemi profite d’un bon travail collectif et ouvre le score après un service de son camarade Messaâdia (56’). Un but qui va ouvrir l’appétit aux poulains de coach Boussaâdia puisqu’ils vont pousser encore plus pour enfoncer leurs adversaires. Ils vont réussir à se mettre à l’abri à la (67’) par un deuxième but suite à un contre mené par Messaâdia qui sert Benmelouka, lequel ne manquera l’occasion de mettre la balle au fond des filets. Le staff technique de la JSK sous la houlette du coach, Mourad Rahmouni, va procéder à quelques changements pour donner un sang neuf à son équipe. En vain, puisque les Mobistes vont assommer les Canaris par un troisième but inscrit par le défenseur Berchiche contre son camp (87’) suite à un centre de l’attaquant Belkacemi. Les Béjaouis s’imposent logiquement et reprennent espoir tandis que les Canaris de la JSK s’enfoncent dans les profondeurs su classement.