MOB 2- JSMB 0 : Victoire méritée des Crabes

Réagissez

Le MO Béjaïa, qui recevait son voisin de la JSMB pour le compte de la 10e journée du championnat de Ligue 2, a mis un terme à la mauvaise série en s’imposant sur le score de 2 à 0 grâce aux deux réalisations de Belkacemi (22’) et Noubli (67’). Une victoire méritée pour les poulains du coach Mustapha Biskri qui se sont montrés plus entreprenants et plus volontaires, manquant même deux penaltys par Boucherit (6’ et 90+2’).

Les camarades de Rahal ont dominé les débats se procurant beaucoup d’occasions de but. Après un penalty manqué par Boucherit à la 6’ suite à une main du défenseur Abdeli, Belkacemi profite d’une erreur du gardien Belhani et de la défense béjaouie pour inscrire le but libérateur face à une faible réaction de la formation de Mounir Zeghdoud, notamment après l’expulsion de Drifel (28’). De retour des vestiaires, les Crabes se sont montrés encore plus déterminés à empocher les trois points avec le même scénario où une contre-attaque permettra à Noubli de corser l’addition à la 67’, après un bon service de Belkacemi. Les Vert et Rouge, ont été réduits à 9 après l’expulsion du défenseur Aklil suite à un cumul de cartons (79’). La rencontre s’est terminée avec cette belle victoire des Mobistes qui leur a permis de conserver leur troisième place, alors que Zeghdoud est appelé à revoir sa copie.