Réagissez

Les Crabes du MO Béjaïa ont réussi à remporter un précieux succès hier face au CA Batna en match de mise à jour du calendrier (2-1). Décidés à empocher les trois points, les Crabes ont trouvé le chemin des filets dès la 10’ par Messaâdia après un retrait de Athmani. Un but qui a donné des ailes aux Béjaouis qui auraient pu tuer le match en première période. De retour des vestiaires, les visiteurs se sont montrés plus entreprenants en parvenant à égaliser par Aribi (66’) sur un bon travail collectif. La détermination des Béjaouis leur a permis d’inscrire le but de la victoire à la 87’ par le défenseur Khadir. Le MOB décroche la victoire de l’espoir qui pourrait être le déclic attendu pour sauver l’équipe du purgatoire. Par ailleurs, on évoque avec insistance, à Béjaïa, le retour de Amrani à la barre technique.