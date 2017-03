MOB 0 – USMH 1 : Et Dehar surgit !

Réagissez

Stade de l’Unité Maghrébine (Béjaia)

Arbitres: Arab, Bioud, Hamlaoui

Averts: Messaâdia, Bentayeb, Cheklam (MOB)

Expulsion : Bentayeb (75’) MOB

Buts : Harrag (90+3’) USMH

MOB: Rahmani, Cheklam, Lakhdari (Sidibé 54’), Benmelouka, Khadir, Bouchema, Boulemdais (Salhi 73’), Rahal, Messaâdia, Bentayeb, Athmani (Belkacemi 59’)

Entr. Boussaâda

USMH: Zeghba, Boulekhoua, Debari (Belarbi 81’), Madani, Abad, Djeghbala, Harrag, Hamidi (Mellal 85’), Benamara (Fekih 54’), Dehar, Younes

Entr. Charef

Les Béjaouis ont compromis sérieusement leurs chances de maintien en s’inclinant hier à domicile face à l’USMH sur le score de (0-1). L’unique réalisation des visiteurs a été signée Dehar dans le temps additionnel (90+3). Et pourtant le MOB a bien évolué notamment en seconde période après les changements effectués par Boussaâda où Belkacemi et Messaâdia se sont procurés quelques opportunités. Mais l’efficacité a fait défaut, ajoutant à cela l’expulsion de Bentayeb à la (75’). La volonté n’a pas suffi puisque l’attaquant harrachi Dehar a exploité un joli coup-franc obtenu dans le temps additionnel à l’entrée de la surface de réparation pour tromper le gardien Rahmani et offrir trois précieux points à son équipe.