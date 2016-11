Réagissez

Le Nasria confirme sa suprématie en coupe face aux Crabes

Stade de 8 Mai 1945 de Sétif (hc).

Arbitres : Boukhalfa, Zerhouni, Benali.

Averts. : Lakhdari (MOB). Zeddam, Merbah (NAHD).But : Gasmi (51’) NAHD.

MOB : Rahmani, Khadir, Bencherifa, Lakhdari, Cheklam, Sidibé, Baâouali, Ferhat (Bentayeb 72’), Rahal, Salhi, Athmani

Entr. : Amar Allou

NAHD : Merbah, Herrida, Belhocine, Khiat, Zeddam, El Orfi, Bendebka, Khassef (Ouhadda 51’), Mokhtar, Benaï, Gasmi

Entr. : Alain Michel

Les Crabes du MOB ont été éliminés dès les 32es de finale de la coupe d’Algérie, hier, en s’inclinant devant un autre pensionnaire de la Ligue 1, à savoir le NA Hussein Dey, sur le score de 0-1 dans une rencontre qui a eu lieu au stade du 8 Mai 1945 de Sétif à huis clos en raison de la sanction infligée au club béjaoui.

Les camarades de Rahmani n’ont pas pu se racheter, quittant l’épreuve la plus populaire par excellence dans un tour avancé. La première période a été équilibrée avec des actions de part et d’autre, notamment par l’intermédiaire de Bencherifa et Rahal du côté des Béjaouis, alors que la plus grosse occasion était à mettre à l’actif de Bendebka du côté du NAHD sur un tir puissant qui est allé s’écraser sur la transversale (35’). Et c’est ainsi que s’est terminée la première période.

De retour des vestiaires, on assistera à une grande détermination des deux équipes, et la première occasion a été exploitée par Gasmi. Ainsi, après une première tentative de Herrida sur un tir renvoyé par la transversale, Gasmi, à l’affût, n’éprouve aucune difficulté pour mettre le cuir au fond des filets et donner l’avantage aux siens.

Les Crabes vont s’offrir deux opportunités pour remettre les pendules à l’heure par Rahal (65’) qui tire au-dessus de la transversale, et Salhi qui voit sa tête frôler les bois. La rencontre se termine sur cette élimination amère du MOB, qui va sans doute accentuer la crise au sein de l’équipe.

Le NAHD, pour sa part, avec cette victoire, perpétue la tradition en se qualifiant aux dépens du MOB pour la troisième fois. Il est à signaler que Bouzidi a supervisé sa nouvelle équipe et débutera son travail demain avec le MOB.