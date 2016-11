Réagissez

Stade de l’Unité maghrébine (Béjaïa)

Arbitres : Boukouassa, Bounoua, Bourouba.

Averts. : Benmelouka (MOB). Sebbah, Delhoum (MCO)

Expul. : Delhoum (92’) MCO

MOB : Rahmani, Khadir, Bencherifa, Lakhdari, Benmelouka, Ferhat (Bentayeb 71’), Baâouali (Benboulaid 76’), Salhi, Rahal, Yaya, Belkasmi.

Entr. : Adjali

MCO : Natèche, Heriat, Sebbah, Nessakh, Aguid, Delhoum, Ferrahi, Cherif Hichem (Bellabès 93’), Benali (Bentiba 67’), Boudoumi (Aouad 83’), Souibah.

Entr. : Belatoui

Les Crabes du MO Béjaïa n’arrivent pas à relever la tête en dépit du parcours positif réalisés en Coupe de la CAF. Une semaine seulement après leur défaite à Sidi Bel Abbès face à l’USMBA, les camarades de Rahmani n’ont pas pu faire mieux que de concéder un nul face au MCO, hier à domicile, pour le compte de la 12e journée du chapionnat de Ligue 1.

Et pourtant, les Béjaouis auraient pu espérer à mieux avec les occasions qu’ils se sont procurées et le penalty raté par Lakhdari. Un ratage qui a influé sur le rendement de ses camarades qui ont trouvé quelques difficultés à arriver au camp adverse alors que les oranais, de leur côté, ont raté de véritables occasions de but, à l’image de celle de Souibah à la (81’) où son tir a frôlé le cadre ainsi, que celle de Nassakh qui a failli marquer sur coup franc.

La rencontre s’est terminée sur ce score de parité qui n’arrange pas les affaires des Béjaouis. Il est à signaler que la rencontre a été interrompue à deux reprises et pour une durée de 20 minutes en raison de l’envahissement du terrain par les supporters du MCO après des échauffourées qui ont éclaté dans les tribunes avec les supporters du MOB.