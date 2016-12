MO Béjaïa : Stage de deux semaines en Tunisie

Réagissez

Lors de la réunion qui a regroupé le coach Youcef Bouzidi et les dirigeants du MO Béjaïa, il a été décidé d’effectuer un stage de deux semaines à Gammarth (Tunis) pour préparer la phase retour du championnat. Un stage qui devrait s’étaler du 2 au 12 janvier prochain avec au menu quatre rencontres amicales face à des clubs tunisiens. Sur le plan effectif, les dirigeants et le staff technique se sont entendu sur la libération des joueurs qui n’ont pas donné satisfaction tout en se renforçant par quatre nouveaux éléments qui seront en mesure de donner un plus à l’équipe. Par ailleurs, les dirigeants songent à revoir à la baisse le salaire de Yesli, jugé très élevé. Il est à signaler que la direction du club doit impérativement régler le problème de la licence pour permettre à Bouzidi de coacher son équipe à partir du banc, après avoir été interdit de diriger son team, mardi dernier face à l’USMH étant donné qu’il ne dispose actuellement que d’une licence de DTS.