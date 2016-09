MO Béjaïa : Stage à Sidi Moussa pour préparer le match face au FUS de Rabat

Réagissez

Après une journée de repos à l’issue de la manche aller de la demi-finale de la Coupe de la CAF, disputée dimanche dernier devant la formation du FUS de Rabat, les Crabes du MO Béjaïa ont vite repris le chemin des entraînements pour préparer la manche retour prévue dans une semaine au Maroc.

Afin d’assurer une bonne préparation, le staff technique et les dirigeants qui ont sollicité la FAF pour le centre de Sidi Moussa, ont entamé depuis hier mardi un stage de trois jours au niveau de ce site, où le coach Nacer Sendjak tentera de bien profiter pour apporter les réglages qui s’imposent et trouver les mécanismes nécessaires pour espérer livrer un bon rendement et jouer à fond leurs chances pour décrocher la qualification à la finale.

Malgré le nul réalisé à domicile, l’espoir est permis pour renverser la situation lors du match retour bien que la tâche soit difficile. Le stage va durer jusqu’à vendredi avant que la délégation prenne la destination du Maroc par un vol normal. D’ailleurs, le compartiment offensif demeure le maillon faible de l’équipe et le staff technique va miser son travail sur ce volet. Par ailleurs, le portier Rahmani vient d’être convoqué en équipe A’ après avoir été supervisé, lors du dernier match face au FUS de Raba,t par l’entraîneur adjoint Nabil Neghiz.

La CAF saisit la FAF concernant l’affaire de TP Mazembe

La Confédération africaine de football (CAF) vient de saisir officiellement la fédération algérienne pour demander des explications concernant la plainte déposée par le club congolais de TP Mazembe contre le MO Béjaïa. Il y a moins d’une semaine, le club congolais a publié un communiqué sur sa page facebook réclamant la somme de 23 000 dollars que le MOB n’aurait pas honoré lors de son séjour au Congo.

En effet, lors ddu déplacement du MOB au Congo en juillet dernier, l’établissement hôtelier a réclamé aux responsables du club algérien de s’acquitter de la facture de l’hôtel. D’ailleurs, il a fallu l’intervention des responsables du TP Mazembe pour que le président Attia quitte le sol congolais tout en promettant de régler la facture. Ayant fait faux bond, le club congolais a déposé plainte contre le MOB auprès de la CAF pour réclamer son argent.