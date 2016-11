MO Béjaïa : Sendjak prêt à rester, mais…

Réagissez

Nasser Sendjak

Alors que le président Zahir Attia a été destitué par les actionnaires de la SSPA/MO Béjaïa lors de l’AG extraordinaire tenue jeudi dernier, voilà que le premier responsable de la barre technique, à savoir Nasser Sendjak, s’est dit prêt à poursuivre sa mission en estimant qu’il est toujours l’entraîneur du MOB, comme il l’a déclaré à la fin du match de samedi dernier face l’USM Bel Abbès.

«Jusqu’à preuve du contraire, je suis toujours l’entraîneur du MOB, j’ai eu à diriger l’équipe face à l’USMBA et je fais toujours partie du staff technique de cette équipe.» Ce qui laisse supposer que Sendjak n’a plus l’intention de quitter son poste après le départ du président Attia, alors qu’il en avait émis le vœu il y a quelques jours déjà. En attendant, une réunion est prévue cette semaine entre la nouvelle direction sous la présidence de Farid Hassissen et le staff technique composé de Sendjak, Adjali et Benhaha pour évoquer l’avenir et voir ce qu’il y a lieu de faire, d’autant plus que l’équipe traverse une situation délicate avec cette dernière place au classement. Le nouveau conseil d’administration ne s’oppose pas au maintien du staff actuel, mais devrait émettre des conditions pour la suite.

Cela se passe au moment où certains dirigeants ont déjà pris l’initiative de prendre attache avec certains techniciens, dont l’ancien entraîneur du NAHD, en l’occurrence Youcef Bouzidi, pour lui proposer de prendre la barre technique. Les dirigeants devraient également se réunir avec les joueurs pour évoquer leur situation et procéder à leur régularisation partielle sur le plan financier, apprend-on de sources proches de la nouvelle direction. Sur un autre registre, les autorités locales de la wilaya prévoient aujourd’hui une réception en l’honneur de l’équipe, après le parcours honorable réalisé en Coupe de la CAF. Enfin, la reprise des entraînements est prévue pour demain au stade de l’UMA de Béjaïa pour préparer le match face au MC Oran prévu ce vendredi, pour le compte de la 12e journée du championnat de la Ligue 1