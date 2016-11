Réagissez

C’est toujours le flou total sur l’avenir du staff technique...

L’entraîneur Nasser Sendjak n’a pas assisté à la séance d’entraînement de son équipe mardi dernier en prévision de la rencontre de demain face au MC Oran dans le cadre de la 12e journée du championnat de Ligue 1.

Le technicien, qui n’a pas encore tranché son avenir avec le MOB, a préféré présenter un congé de maladie de deux semaines, a-t-on appris au niveau de la direction. Une démarche qui a irrité les dirigeants, qui comptent prendre les mesures nécessaires à l’encontre de Nasser Sendjak, comme l’a laissé entendre le représentant des actionnaires, Mustapha Bouchebah : «On ne comprend pas comment il a présenté un congé de maladie pour justifier son absence, arguant qu’il est malade. C’est inadmissible. De notre côté, on va voir ce qu’il y a lieu de faire avant de prendre les mesures qui s’imposent.»

Pour ce qui est de l’avenir de l’actuel staff technique et du changement tant annoncé à sa tête, le représentant des actionnaires de la SSPA/MO Béjaïa a déclaré que «la question de l’entraîneur sera discutée lors de la prochaine réunion du conseil d’administration en présence du président», sans donner plus de détails sur le sort qui sera réservé à Nasser Sandjak et à son staff. En attendant, c’est le duo Adjali-Benhaha qui devrait diriger l’équipe demain face au leader du championnat.

Sur un autre registre, les joueurs du MOB, qui n’ont pas perçu leurs salaires depuis plusieurs mois, devraient recevoir deux à trois mensualités avant le match de ce week-end face au MC Oran. Une rencontre pour laquelle le staff technique devra faire sans les services de pas moins de quatre éléments que sont Lakhdari et Morgane pour cause de blessure, alors que Touati et Yesli boudent toujours l’équipe.

Par ailleurs, le capitaine Faouzi Yaya effectuera son retour en championnat à l’occasion du choc face au MCO, après avoir purgé sa suspension.