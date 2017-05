Réagissez

L’affaire qui oppose le portier Rahmani et la direction du MOB est loin de connaître son épilogue. Rahmani insiste sur la falsification de son contrat qui a été déposé au niveau de la Ligue. Pour le joueur Rahmani, son contrat expire à la fin de cette saison, mais la prolongation du contrat a été rajoutée plus tard à son insu et mentionnée au stylo. Ce qui démontre que le contrat a été falsifié étant donné que les contrats établis par la Ligue sont informatisés.

Face à cette situation, Rahmani a exigé la somme de 480 millions de centimes représentant les dommages et intérêts de cette affaire qui devrait faire couler encore beaucoup d’encre à l’avenir. Ayant eu gain de cause au niveau de la CRL, où il a été partiellement régularisé par la direction, Rahmani attend encore les deux mois et demi de salaire que le club lui doit.