MO Béjaïa : Rahmani et Salhi déboutés par la CRL

La Chambre de résolution de litiges (CRL) a débouté les deux joueurs du MO Béjaia, Rahmani et Salhi qui avaient déposé des plaintes pour réclamer leur argent. Lors de l’audience de la CRL qui s’est tenue mercredi dernier, en présence des dirigeants du MOB qui ont défendu à fond l’intérêt du club, les responsables de la CRL n’ont pas donné une suite à la plainte des deux joueurs. De ce fait, le MOB vient de remporter sa première bataille contre ses joueurs, nombreux à avoir saisi cette commission pour exiger la régularisation de leur situation financière. D’ailleurs, l’affaire des autres joueurs à l’image de Khadir, Lakhdari, Bentayeb et Messâadia devrait être traitée lors des prochains jours. Sur un autre volet, le gardien Rahmani a perdu sa bataille dans le conflit qui l’oppose à la direction concernant la durée de son contrat, qui court jusqu’en 2018, alors que le portier était convaincu qu’il serait libre dès ce mois de juin. Devant une telle situation, il devrait désormais négocier son contrat avec le club pour avoir sa libération et opter pour l’un des clubs qui ont sollicité ses services, à l’image de l’ES Sétif.