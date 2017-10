MO Béjaïa : Quatrième succès de suite

Réagissez

Les Crabes viennent de confirmer leur ambition de retrouver l’élite à la fin de la saison, et ce, en allant s’imposer en dehors de leurs bases face au CA Bordj Bou Arréridj (2-1) grâce aux réalisations de Soltane et Boucherit.

Une victoire importante pour les béjaouis dans la mesure où les poulains du coach Mustapha Biskri sont remontés à la première place qu’ils occupent conjointement avec l’AS Aïn M’lila avec 13 points. Bien qu’ils aient affronté une solide formation de CABBA, qui a affiché un bon visage jusqu’à présent, les camarades du capitaine Rahal ont donc enchaîné avec un quatrième succès consécutif. Le premier responsable de la barre technique a tenu à afficher sa grande joie à la fin du match en déclarant : «C’es unt succès capital et mérité dans la mesure où mes joueurs ont fourni beaucoup d’efforts pour arracher cette victoire qui nous a permis d’enchaîner par un autre succès et surtout de consolider notre place dans le haut du tableau. Nous avons cru en nos capacités et on a réussi à se procurer quelques occasions dont deux ont été transformées en buts. Je pense que c’est de bon augure pour la suite du parcours et cela va nous motiver à chercher encore d’autres points à l’avenir.» Suite à cette victoire, les camarades du portier Bencherif devront toucher une prime de dix millions de centimes. La reprise est par contre fixée pour demain afin de préparer le prochain match face au GC Mascara.