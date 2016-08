Réagissez

Comme il fallait s’y attendre, c’est avant-hier, jeudi, que l’AG élective du CSA/MOB a eu lieu au niveau du salon d’honneur du complexe OPOW, et ce, avec deux candidats qui étaient en lice, à savoir le président sortant Bennaï Arab, ainsi que Mustapha Rezki qui a déjà présidé aux destinées du club il y a quelques années.

En effet, en présence des membres de l’AG, du représentant de la DJS, le déroulement de l’opération a eu lieu dans de bonnes conditions. Elle s’est soldée par l’élection de Mustapha Rezki qui a obtenu 34 voix contre 31 pour Bennaï. Rezki, élu donc pour les quatre prochaines années, s’est engagé à apporter un plus au club et de donner le meilleur de lui-même. Sur un autre volet, les Crabes s’apprêtent à affronter la formation du DRB Tadjenanet ce soir à partir de 19h au stade de l’UMA pour une première sortie à domicile en championnat cette saison, avec comme objectif, empocher les trois points de la victoire pour aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. En effet, revigorés par la qualification historique arrachée mardi dernier pour les demi-finales de la Coupe de la CAF, les Crabes visent les trois points de la victoire bien que l’effet de la fatigue pourrait influer sur le groupe avec une troisième rencontre en une semaine.

L’entraîneur Sendjak a déclaré dans ce sens : «Nous allons disputer un match capital où on vise notre premier succès en championnat et nous racheter de la défaite concédée lors de la première journée face à l’USMA. Les joueurs affichent une grande détermination à relever le défi malgré la difficulté de la mission.» A noter que le staff technique enregistrera l’absence de l’attaquant Salhi pour cause de blessure.