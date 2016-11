Réagissez

La nouvelle direction du MO Béjaïa est très remontée contre l’ex-président Zahir Attia, et ce, après avoir pris connaissance de la libération par ce dernier de l’attaquant Morgane Péterongal pour des raisons inconnues. N’ayant plus donné signe de vie depuis plusieurs jours sans que la direction ne connaisse les raisons de cette défection, cette dernière (la direction) a été stupéfaite d’apprendre la libération du joueur. Selon des informations fiables, c’est l’adjoint de Nasser Sendjak, en l’occurrence Lakhdar Adjali, qui aurait informé la direction de Hassissen de cette affaire. La direction du MOB n’a pas tardé à réagir en s’opposant à cette libération au niveau de la Ligue du football professionnel (LFP). En attendant que cette affaire Morgane soit éclaircie, les Crabes ont repris le chemin des entraînements hier, afin de préparer ce déplacement à Médéa pour y affronter l’OM local, ce mardi en match de mise à jour du championnat. Sous la conduite d’Adjali, cette reprise a connu la défection de plusieurs éléments dont Yesli, Touati, Morgane, Lakhdari (absence injustifiée) ainsi que Belkacemi et Messaâdia

(blessés).