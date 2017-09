Réagissez

Appelés à disputer un match important ce week-end devant la formation du CA Bordj Bou Arréridj pour le compte de la 5e journée du championnat de Ligue 2, les Crabes du MO Béjaïa ont repris le chemin des entraînements avant-hier lundi au stade de l’UMA, afin de préparer ce rendez-vous. La reprise s’est déroulée dans de bonnes conditions sous la houlette du coach Mustapha Biskri qui tentera d’apporter les correctifs qui s’imposent et de trouver les mécanismes nécessaires pour espérer réussir à enchaîner avec un autre succès, ce qui serait le quatrième de suite. Le staff technique a conseillé aux joueurs de prendre l’adversaire très au sérieux et de ne pas s’enflammer, en dépit des trois succès réalisés jusqu’à présent. Par ailleurs, la direction du club compte motiver les joueurs avec le versement de la prime de la victoire du week-end dernier face à l’ABS, d’un montant de quatre millions de centimes afin de les pousser à fournir des efforts supplémentaires et de maintenir cette belle série le plus longtemps possible. Sur le plan disciplinaire, l’entraîneur des gardiens, Hakim Sebaâ, a écopé d’un match de suspension assorti d’une amende de trois millions de centimes pour contestation de décision.