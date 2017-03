MO Béjaïa : Les joueurs boudent la reprise

Réagissez

Les joueurs du MO Béjaïa sont passés à l’acte, en boycottant les entraînements.

En effet, la séance de reprise des entraînements, programmée dimanche soir, a été marquée par de nombreuses absences qui ont contraint le coach adjoint Boudjelti à annuler ladite séance. Ce boycott a été décidé par les joueurs qui n’ont pas perçu leurs mensualités depuis plus de cinq mois en dépit des nombreuses promesses faites par les dirigeants, à leur tête le président Hassissen. Ce dernier a finalement réussi à convaincre les joueurs de reprendre l’entraînement hier. Néanmoins, à la veille d’un déplacement périlleux à Tadjenanet pour affronter le DRBT pour le compte de la mise à jour du calendrier, rien ne va plus pour cette équipe du MOB. En plus de la défaite concédée face à l’USM El Harrach qui a compromis les chances du club pour le maintien, le club est livré à lui-même puisque les dirigeants ont déserté le club depuis quelques semaines. Seule la présence du président Hassissen est constatée sur le terrain, ce qui n’est pas bon signe pour le MOB qui jouera sa survie parmi l’élite lors des prochaines semaines avec des matches difficiles. L’inquiétude semble bien installée au sein des supporters qui craignent déjà le pire avec le spectre de la relégation qui menace le club depuis quelques semaines.