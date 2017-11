MO Béjaïa : Les Crabes visent le podium

Réagissez

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre d’une chaude empoignade qui mettra aux prises, demain, le MO Béjaïa et l’ASO Chlef pour le compte de la 12e journée du championnat de Ligue 2.

Un match capital pour les deux formations qui visent le podium. Les Crabes du MOB, battus lors de la précédente journée par le leader, l’AS Aïn M’lila, joueront avec l’objectif d’empocher les trois points, histoire de se ressaisir et probablement remonter sur le podium, tandis que l’ASO Chlef, qui voyage bien, tentera de créer un exploit pour son déplacement à Béjaïa et revenir avec un bon résultat tout en visant le podium. Occupant la troisième place conjointement avec le même nombre de points, les Mobistes ne pensent qu’aux trois points de la victoire. Le capitaine du MOB, Fawzi Rahal, évoquera ce match en déclarant : «Nous visons les trois points de la victoire d’autant plus que nous allons évoluer sur notre terrain et devant notre public. Mieux encore, on doit impérativement se racheter de la dernière défaite concédée face à l’ASAM pour espérer une meilleure suite à l’avenir et terminer cette phase aller en beauté.» L’entraîneur de l’ASO, à savoir le Constantinois Khezzar, a bien préparé ses troupes en misant sur un bon résultat pour maintenir l’invincibilité. L’effectif du MOB sera au complet, alors qu’une bonne prime attend les joueurs en cas de succès.