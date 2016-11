MO Béjaïa : Les Crabes se compliquent la tâche

Réagissez

Les choses se compliquent davantage pour la formation du MO Béjaïa qui n’arrive pas à quitter la place de lanterne rouge qu’elle occupe depuis quelques journées.

En effet, ayant l’opportunité de glaner des points à l’occasion de la venue de la formation du MC Oran à Béjaïa vendredi pour le compte de la 12e journée, les camarades de Rahal se sont contentés d’un match nul qui n’arrange pas leurs affaires, surtout avec le calendrier marathonien qui les attend lors des prochains jours à l’occasion des matchs de mise à jour. En dépit de la belle prestation qu’ils ont livrée où ils se sont procuré beaucoup d’occasions mal exploitées par les attaquants, les Crabes se trouvent devant une situation très compliquée et auront besoin de la conjugaison de toutes les forces pour espérer quitter cette zone. D’ailleurs, l’entraîneur Adjali, qui a dirigé la rencontre en l’absence de Sendjak (en congé de maladie), a déclaré à la fin de la rencontre : «Je crois que nous méritions de remporter ce match car, nous avons été à la hauteur et nous nous sommes procuré beaucoup d’occasions et nous avons manqué un penalty. C’est un bon signe bien que les points sont très précieux pour nous afin de quitter cette mauvaise situation. Néanmoins, je pense qu’on doit faire confiance à cette équipe, continuer à travailler pour retrouver notre sérénité et réaliser les résultats escomptés pour terminer cette première phase du championnat dans une position honorable.»

Les Béjaouis auront à disputer neuf matchs en six semaines vu la programmation des rencontres en retard, à commencer par le déplacement de mardi à Médéa pour affronter l’OM local dans le cadre de la mise à jour de la 5e journée. Par ailleurs, suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre face au MCO, nous avons dénombré 44 blessés dans les deux camps. L’arbitre Bekouassa a mentionné les incidents avec notamment l’interruption de la partie à deux reprises. Le MOB risque une sanction de deux matchs à huis clos.