Réagissez

Au milieu, Peterongal, le sauveur du MOB face à Madeama SC (Ghana)

Les Crabes du MO Béjaïa ont réussi à décrocher le billet des demi-finales de la Coupe de la CAF en disposant de la formation ghanéenne de Madeama SC sur le score de 1-0 lors de la rencontre qui a eu lieu avant-hier au stade de l’UMA.

En dépit des conditions dans lesquelles s’est déroulée la rencontre avec la chaleur et la fatigue, les coéquipiers du capitaine Ferhat ont su relever le défi et répondre à l’attente des milliers de fans béjaouis. Un exploit qui s’est réalisé grâce notamment aux efforts fournis par les joueurs sur le terrain, puisque les Béjaouis ont dominé leurs adversaires et se sont procurés de nombreuses occasions, notamment en première période où ils auraient pu prendre l’avantage à maintes reprises. Les consignes données par le coach Sendjak en seconde période ont permis aux joueurs de débloquer la situation à la (52’) par le Franco-Tchadien Morgane Péterongal, qui d’un tir puissant des 30 m expédie le cuir en pleine lucarne.

A la fin de la rencontre, une explosion de joie a éclaté au stade, les joueurs aussi n’ont pas manqué d’afficher leur grande satisfaction après cet exploit avant de fêter longuement cette qualification aux vestiaires. Les supporters, quant à eux, ont été très heureux de voir leur équipe atteindre ce tour pour la première fois de son histoire en célébrant longuement cet exploit. Le capitaine d’équipe, Malek Ferhat, que nous avons interrogé à la fin de la rencontre, a déclaré : «Nous venons de réussir un exploit historique en nous qualifiant aux demi-finales de la coupe de la CAF pour notre première participation à une compétition africaine.

Ce n’est pas facile de réaliser un tel challenge, car nous étions confrontés à plusieurs paramètres défavorables, notamment la chaleur et la fatigue. Malgré cela, la volonté des joueurs était grande pour réaliser ce rêve et on a été à la hauteur des attentes. Maintenant, on vise encore la finale, car à ce stade de la compétition, on est aptes à affronter n’importe quelle équipe et d’honorer de fort belle manière notre première participation.»

De son côté, le président Attia a tenu à déclarer : «Maintenant que nous avons réussi à atteindre le carré d’as, nous ferons de notre mieux pour aller jusqu’au bout de notre rêve et pourquoi pas atteindre la finale qui demeure un objectif réalisable bien que la tâche n’est pas facile. Mes joueurs étaient à la hauteur et ont mérité cette victoire. Pour ce qui est de la prochaine confrontation face au FUS Rabat, nous allons effectuer une bonne préparation et faire le maximum pour arracher le ticket de la finale.» Le staff technique bénéficiera à l’occasion du retour de Lakhdari lors du prochain match, ce qui demeure un avantage supplémentaire en défense.

MOB-FUS Rabat en demi-finale

Après s’être qualifiés aux demi-finales de la Coupe de la CAF pour la première fois de leur histoire, les Crabes du MOB tenteront d’aller jusqu’au bout de leur rêve en affrontant les Marocains de FUS de Rabat qui ont terminé leaders du groupe B devant les Tunisiens de l’Etoile du Sahel. La manche aller est prévue pour le 16 septembre au stade de l’UMA, alors que le match retour se jouera le 23 du même mois.L. Hama