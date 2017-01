Réagissez

La rencontre DRB Tadjenanet - MO Béjaïa comptant pour la 17e journée du championnat de Ligue 1, prévue le week-end prochain, a été reportée, suite à la qualification de la sélection nationale militaire pour le 2e tour de la Coupe du monde militaire, qui se déroule actuellement à Oman. Etant donné que le MOB compte trois joueurs dans cette sélection, Khadir, Belkacemi et Yaya, la Ligue a décidé de repousser cette rencontre à une date ultérieure. Sur un autre volet, les Béjaouis, qui se trouvent depuis près d’une semaine en stage bloqué à Aïn Témouchent, disputeront un second match amical, cette fois-ci face à l’ES Mostaganem, après avoir affronté le SCM Oran jeudi dernier, où les poulains de Henkouche se sont imposés sur le score de 2-1. Cette rencontre sera une opportunité pour le staff technique de tester de nouvelles formules et de trouver les mécanismes nécessaires afin que l’équipe puisse se refaire une santé et espérer le maintien. Par ailleurs, le Malien Sidibé, qui a boudé l’équipe pendant quelques jours, était attendu hier à Aïn Témouchent pour rejoindre ses camarades et reprendre le travail.