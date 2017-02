MO Béjaïa : Les Crabes dans la tourmente

Réagissez

Les Crabes du MO Béjaïa ont mal entamé la deuxième phase du championnat, et ce, en se contentant d’un match nul, samedi, devant la formation du CS Constantine (2-2). Les deux réalisations, de Lakhdari (43’) et Messaâdia (72’), n’ont pas suffi pour arracher une victoire qui aurait permis de garder l’espoir de se maintenir en Ligue 1.

Ce faux pas concédé à domicile compromet sérieusement les chances du club d’éviter le purgatoire dans la mesure où les béjaouis occupent toujours la dernière place au classement, avec 12 points. Les supporters du MOB n’ont pas caché leur déception à la fin du match, et un groupe est allé jusqu’à bousculer le président Farid Hassissen. Loin d’apprécier cette attitude, le président de la SSPA/MOB aurait confié à ses proches qu’il songe sérieusement à démissionner vu la pression qu’il subit actuellement, notamment après ce faux pas qui n’est pas pour arranger les affaires du club.

Il faut dire que les béjaouis n’ont pas fourni le rendement escompté pour espérer une victoire, et les choix de l’entraîneur Henkouche ont été largement contestés, notamment en ce qui concerne l’incorporation de certains éléments, à l’image de Bouchama qui n’a pas livré un bon rendement et la titularisation énigmatique de Sidibé et Boucherit qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires. Appelés à effectuer un déplacement périlleux à Alger pour affronter le CR Belouizdad ce jeudi pour le compte de la 19e journée du championnat, les béjaouis doivent impérativement réagir avant qu’il ne soit trop tard.