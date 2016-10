Réagissez

Les Crabes du MO Béjaïa, qui ont rallié la ville tunisienne de Sousse mardi dernier, sont déjà à pied d’œuvre depuis hier, mercredi, avec le programme tracé par le staff technique qui mise sur ce mini-stage pour assurer une bonne préparation pour la finale aller de la Coupe de la CAF, face aux Congolais du TP Mazembe, prévue le 29 de ce mois.

Voulant s’éloigner de la pression et mettre les joueurs dans de bonnes conditions, le staff technique, sous la conduite du coach Nasser Sandjak, a choisi la Tunisie pour apporter les derniers réglages et recharger les batteries en prévision de cette rencontre qui ne s’annonce pas facile, d’autant plus qu’une victoire avec une bonne marge au tableau d’affichage demeure impérative pour prendre une belle option avant la joute retour.

Durant ce stage, le coach du MOB a décidé d’axer son travail sur les volets tactique et technique, tout en exigeant de ses joueurs de rester bien concentrés sur cette finale et d’assurer un bon résultat. Sur un autre registre, et après l’inquiétude affichée par les nombreux fans concernant la vente des billets de la finale de cette Coupe de la CAF, le président Zahir Attia a rassuré hier les supporters en leur annonçant qu’un quota de la billetterie sera vendu au stade de l’OPOW de Béjaïa pour permettre à ces derniers d’être présents en masse à Blida le jour de la finale afin d’assister au match et surtout soutenir leur équipe.

Par ailleurs, selon le boss mobiste, lors de la réunion qu’il a eue avec le wali de Béjaïa et le représentant de la jeunesse et des sports, la DJS de Béjaïa a décidé de réquisitionner des trains le jour de la finale pour assurer le transport des supporters au stade Mustapha Tchaker de Blida.