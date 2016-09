Réagissez

Les Crabes du MO Béjaïa sont revenus de leur déplacement à Constantine avec un précieux point (2-2), grâce aux deux réalisations de Messaâdia et Péterongal dans des moments décisifs de la rencontre (45’ et 90+2’).

Menés au score en début de partie suite à des erreurs défensives flagrantes, les poulains de Sendjak ont bien réagi en fin de la première période en réduisant le score par l’ex-attaquant du CSC, Messaâdia, avant que Péterongal offre un précieux point à son équipe dans le temps additionnel de la rencontre. Soit un bon résultat pour les Béjaouis qui intervient à quelques jours seulement du rendez-vous capital face au FUS de Rabat prévu dimanche prochain.

A la fin de la rencontre, l’entraîneur Sendjak a déclaré : «C’est bien de réussir un bon résultat avant ce rendez-vous africain devant le FUS de Rabat. On a démontré encore une fois qu’on a du caractère puisqu’on est revenu dans le score alors que nous avons encaissé deux buts en début du match. Les joueurs ont bien réagi, et c’est le plus important dans ce type de match, car ce point est d’une grande importance pour l’avenir.»

Néanmoins, après avoir bénéficié de deux jours de repos accordés par le staff technique, les Béjaouis ont repris le chemin des entraînements hier au stade de l’UMA, et ce, afin de se préparer pour le rendez-vous africain qui aura lieu au stade de l’Unité maghrébine.

Le premier responsable de la barre technique n’a pas caché son désir de récupérer les joueurs blessés, afin de disposer de tout l’effectif pour ce match capital. Sur un autre volet, le départ au Maroc est prévu pour le 23 de ce mois, où le représentant algérien séjournera pendant trois jours avant de revenir au pays le 27 septembre.