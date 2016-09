Réagissez

En prévision de leur match, demain à 22h au stade Moulay El Hassen, face au FUS de Rabat, dans le cadre la manche retour de la demi-finale de la Coupe de la CAF, les Crabes du MO Béjaïa se sont rendus hier au Maroc via Alger.

Les Béjaouis ont quitté le territoire algérien à 15h à destination de Rabat par un vol régulier avec une délégation 36 personnes, dont 20 joueurs. Après ayant effectué un stage de trois jours au Centre technique de Sidi Moussa qui a été mis à leur disposition par la FAF, le seul représentant algérien en Coupe africaine cette année semble prêt à relever le défi et renverser la situation afin d’espérer atteindre la finale. D’ailleurs, c’est ce que nous avons constaté lors des différentes séances d’entraînement effectuées par les camarades de l’attaquant Rahal.

Un grand optimisme a été constaté chez les capés du coach Nasser Sendjak pour revenir avec la qualification de Rabat demain et réussir un exploit historique pour une première participation à cette compétition. Le coach du MOB a bien profité de ce mini-stage pour apporter les réglages qui s’imposent et combler les lacunes afin de livrer le meilleur rendement et être à la hauteur des attentes des supporters béjaouis, mais aussi de tous les sportifs à travers le territoire national.

La direction du MOB, consciente de la tâche qui attend l’équipe face au FUS de Rabat demain, a décidé de mobiliser tous les moyens nécessaires, notamment une forte prime en cas de qualification. Le staff technique aura tous les ingrédients pour passer l’écueil des Marocains puisque, mis à part l’absence de Lakhdari pour cause de blessure, le reste de l’effectif est au complet et disponible pour ce match. A propos de cette rencontre, l’entraîneur du MOB nous a confié : «Nous allons disputer un match capital et décisif pour une finale historique.

De ce fait, nous sommes aptes à relever le défi et honorer notre participation puisqu’on s’est bien préparé durant le mini-stage effectué à Sidi Moussa et on a corrigé nos erreurs pour un rendement meilleur. La tâche sera difficile, mais on est en mesure de réussir l’exploit.» Avant de quitter l’aéroport international d’Alger, la délégation béjaouie a reçu la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a encouragé les joueurs et a souhaité bonne chance au représentant algérien.